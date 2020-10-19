«Это шок». Сон об упущенной победе «Тоттенхэма»

«Ребята опустошены результатом, мы думаем, что заслужили три очка и играли очень хорошо до последних 10 минут. Это шок. Это футбол. Этого никогда не должно происходить, но это часть футбола. Мы должны быть сосредоточены до финального свистка. Я не хочу снова это чувствовать, это хороший урок для нас, чтобы это никогда не повторилось. Было больно. Я не знаю, что сказать. Мне очень грустно, такое ощущение, что мы проиграли игру», — приводит слова Сон Хын Мина Goal со ссылкой на Sky Sports.