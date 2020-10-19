Гендиректор «Спартака» оценил дебют Мозеса

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов оценил дебют полузащитника Виктора Мозеса в Российской премьер-лиге (РПЛ), передают "Известия". Мозес вышел на замену в матче 11-го тура чемпионата с подмосковными "Химками" (3:2). По мнению Газизова, с выходом полузащитника на замену, команда добавила. При этом он отметил, что нигериец не успел провести ни одной тренировки с командой
"Вы знаете, пока Мозес не вышел, счет был 0:1 в пользу "Химок". В такую игру сложно входить, но видно, что он мастер и помощник для нас. Теперь все зависит от нас и от него, как мы вместе будем действовать", — сказал Газизов.
Напомним, что 15-го октября 2020-го года "Спартак" о переходе Виктора Мозеса из лондонского "Челси" на правах аренды.