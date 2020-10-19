Гендиректор «Спартака» оценил дебют Мозеса

"Вы знаете, пока Мозес не вышел, счет был 0:1 в пользу "Химок". В такую игру сложно входить, но видно, что он мастер и помощник для нас. Теперь все зависит от нас и от него, как мы вместе будем действовать", — сказал Газизов.