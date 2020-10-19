В АПЛ лучшая результативность за 60 лет 

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В Английской премьер-лиге лучшая результативность за последние 60 лет, сообщает Twitter Gracenote Live.

В состоявшихся неполных пяти турах было сыграно 46 матчей и забит 171 гол. Средний показатель результативности за игру — 3,72. Это лучший показатель в чемпионатах Англии за 60 лет. В сезоне-1960/61 средняя результативность составила 3,73 гола за матч.

Больше всех мячей в матчах нынешнего сезона забил «Тоттенхэм Хотспур» — 15. Далее идут «Эвертон» (14), «Ливерпуль» (13) и «Челси» (13).

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