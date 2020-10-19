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«Мне не удалось вывести команду из «штопора». Поддубский покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска»

Sport24иещё 2
1 час назад
Алексей Поддубский подал в отставку с поста главного тренера ФК «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Мне не удалось вывести команду из «штопора»
Фото: ТАССТАСС
Специалист возглавил команду в марте 2019 года после ухода Вадима Евсеева,
«Я благодарен нашим болельщикам за терпение и веру в команду, но очередной матч с лидером ФНЛ не принес положительного результата. Ответственность за неудачи всегда лежит на главном тренере. Что-то разладилось в игре, пропала уверенность ребят в своих силах. Мне не удалось вывести команду из «штопора». Поэтом логично я должен уступить свое место новому специалисту и подать в отставку. Надеюсь, такие перемены встряхнут парней. Я в них верю, ведь у нас собраны хорошие и перспективные футболисты, у которых хорошее будущее. Я благодарен всем за самоотдачу. Желаю как можно скорее преодолеть черную полосу и удачи моему родному клубу!» — сказал Поддубский.
После 15 туров ФНЛ «СКА-Хабаровск» занимает 14-е место в турнирной таблице с 18 очками. В последнем матче команда проиграла «Нижнему Новгороду» (0:1).
Футбол,Алексей Поддубский,Вадим Евсеев,
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