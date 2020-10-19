Сыну Черчесова поставили диагноз

Голкиперу футбольного клуба "Олимп-Долгопрудный" Станиславу Черчесову - младшему, сыну главного тренера сборной России Станислава Черчесова, диагностирован перелом челюсти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного клуба.
В воскресенье в матче 12-го тура Олимп - Профессиональной футбольной лиги против московской "Родины" Черчесов-младший получил удар в голову коленом в одном из игровых эпизодов, после чего был госпитализирован.
"Станислав был перевезен в одну из столичных профильных больниц. Ему диагностирован перелом челюсти, на завтра назначена операция", - сообщили в пресс-службе.
Черчесову-младшему 25 лет. Помимо подмосковного клуба, он выступал за пермский "Амкар", московское "Динамо", калининградскую "Балтику" и новороссийский "Черноморец".