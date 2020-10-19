Умер Валерий Шарапов

Заслуженный тренер России по футболу Валерий Шарапов скончался в Тамбове на 75-м году жизни, сообщили ТАСС в понедельник в управлении по физической культуре и спорта Тамбовской области.

"Валерий Васильевич скончался сегодня утром, это пока все, что мы знаем", — сообщил собеседник агентства

Валерий Шарапов — заслуженный тренер России, родился в Тамбове в 1945 году, был одним из первых тренеров в Тамбове, кто создал специализированный футбольный класс при общеобразовательной школе, работал в ДЮСШ "Ревтруд" с момента ее создания, трудился в Академии футбола, его общий трудовой стаж составляет 45 лет. Является обладателем "Национальной премии РФС" в номинации "Лучший юношеский тренер России 2008 года".