Матч 13-го тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом» пройдет без зрителей. Эту информацию подтвердила пресс-служба лиги.
«Согласно постановлению, подписанному губернатором Московской области А. Ю. Воробьевым, с 21 октября спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей.
Таким образом, ФК «Химки» должен провести матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита», запланированный на 1 ноября, при закрытых трибунах. Ограничения в Московской области действуют до 7 ноября.
Лига находится в контакте с РФС и органами государственной власти на предмет возможного ужесточения ограничительных мер», — говорится в сообщении РПЛ.