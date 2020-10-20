Умер Бруно Мартини

Все новости на карте

ТАСС, 20 октября. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 1996 года в составе сборной Франции голкипер Бруно Мартини умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщает портал RMC Sport.

Голкипер выступал за французскую сборную с 1987 по 1996 год.