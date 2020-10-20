Умер Бруно Мартини

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Отключить рекламу
Найти
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
Фигурное катание
Лыжный спорт
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Волейбол
Гандбол
Видео
Фото
Статьи
Около спорта
Матч-центр
Ещё
Отключить рекламу
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
17 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Зенит
3
—
1
Сочи
Краснодар
3
—
1
Рубин
Локомотив М
1
—
0
Уфа
17 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Гранада
1
—
0
Севилья
Сельта
0
—
2
Атлетико М
Реал Мадрид
0
—
1
Кадис
17 октября
Бундеслига
3 из 7
Все матчи
Майнц
0
—
1
Байер
Герта
0
—
2
Штутгарт
Аугсбург
0
—
2
РБ Лейпциг
17 октября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Эвертон
2
—
2
Ливерпуль
Челси
3
—
3
Саутгемптон
Манчестер Сити
1
—
0
Арсенал
18 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Арсенал
1
—
0
Урал
Ротор
0
—
2
Тамбов
ЦСКА
3
—
1
Динамо М
18 октября
Испанская Примера
3 из 6
Все матчи
Эйбар
0
—
0
Осасуна
Атлетик Б
2
—
0
Леванте
Вильярреал
2
—
1
Валенсия
18 октября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Кёльн
1
—
1
Айнтрахт Ф
Шальке-04
1
—
1
Унион
18 октября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
1
—
1
Фулхэм
Кристал Пэлас
1
—
1
Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
3
—
3
Вест Хэм Юнайтед
19 октября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
0
—
0
Бёрнли
Лидс Юнайтед
0
—
1
Вулверхэмптон
23 октября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Эльче
22:00
Валенсия
23 октября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Штутгарт
21:30
Кёльн
23 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
22:00
Лидс Юнайтед
24 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Динамо М
14:00
Сочи
Зенит
16:30
Рубин
Локомотив М
19:00
Ротор
24 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Осасуна
14:00
Атлетик Б
Барселона
17:00
Реал Мадрид
Севилья
19:30
Эйбар
24 октября
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Бавария
16:30
Айнтрахт Ф
Унион
16:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
16:30
Герта
24 октября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
14:30
Манчестер Сити
Фулхэм
17:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
19:30
Челси
25 октября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Урал
14:00
Тамбов
Ростов
16:30
Химки
Ахмат
19:00
Уфа
25 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Вальядолид
14:00
Алавес
Кадис
18:00
Вильярреал
Хетафе
20:30
Гранада
25 октября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
17:30
Арминия
Вердер
20:00
Хоффенхайм
25 октября
Английская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
17:00
Эвертон
Вулверхэмптон
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
22:15
Лестер Сити
26 октября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
ЦСКА
19:00
Арсенал
26 октября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Леванте
23:00
Сельта
26 октября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Байер
22:30
Аугсбург
26 октября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Умер бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Бруно Мартини
ТАСС
и
ещё 1
1 час назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Все новости на карте
ТАСС, 20 октября. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 1996 года в составе сборной Франции голкипер Бруно Мартини умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщает портал RMC Sport.
Голкипер выступал за французскую сборную с 1987 по 1996 год.
Читать ещё •••
ТАСС: последние новости
СМИ: формат группового этапа Лиги чемпионов может быть изменен с сезона-2024/25
Жирков: тренер Шарапов сделал многое для футбола
ФК "Химки" не рассматривает перенос матча против "Зенита" в другой город
Футбол
,
ИТАР-ТАСС
Читайте также
«Че за хмырь?»: Ефимова разозлила фанатов
Новости партнеров
Главное сейчас
Схватился за лицо и упал: провал Хабиба попал на видео
«Помогли тебе москали?»
«Некрасиво и подло»: за что осудили Плющенко
Панарин: «Ел вонючую курицу и „Доширак“
«Какие русские? Я белорус»
Видео
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис
Статьи
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA
Бокс
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта
Прочее
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение