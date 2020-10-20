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Сезон под угрозой: новая вспышка COVID-19 в российском футболе 

Газета.Ru 48 минут назад
Сезон под угрозой: COVID-19 бьет по футболу в РФ
Фото: ТАСС
Российский футбол сотрясает пандемия: на этот раз вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в «Оренбурге». «Газета.Ru» — о последствиях для клуба, поставившего цель вернуться в РПЛ.
Поздним вечером в понедельник пришло известие о том, что составе клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) «Оренбург» произошло массовое заражение футболистов коронавирусной инфекцией. По данным Sport24, положительные результаты тестов оказались у Михаила Сивакова, Андрея Малых, Жига Шкофлека, Дениса Ткачука и других игроков лидера второй по силе лиги России. Теперь кубковый матч подопечных Марцела Лички против «Сочи», запланированный на 21 октября, находится под угрозой срыва.
По иронии судьбы, в предыдущем сезоне игра между этими соперниками также могла не состояться. Запланированный на 1 декабря 2019 года матч 18-го тура чемпионата России был перенесен на март по просьбе черноморского коллектива из-за вспышки ангины. Неофициальные источники утверждали, что группа ведущих футболистов отравилась и имела проблемы с кишечником, однако в клубе эти слухи опровергли. Спустя четыре месяца матч все же был сыгран: со счетом 5:1 верх взяли сочинцы.
«Оренбург» в концовке прошлого чемпионата уже сталкивался с проблемами из-за COVID-19: невозможность выставить состав на матчи с «Уралом» и «Краснодаром» привела к двум техническим поражениям и ускорила вылет в дивизион рангом ниже.
В нынешнем сезоне это уже не первый случай массового инфицирования команд в российском футболе. До этого в Олимп-ФНЛ на двухнедельный карантин отправилось брянское «Динамо», получившее за период с 5 по 19 сентября три технических поражения (от «Спартака-2», «Нефтехимика» и владикавказской «Алании»), и красноярский «Енисей» (также получил три «технаря» с 13 по 23 сентября).
Не обошла коронавирусная эпидемия и высший российский дивизион. Больше всех из числа участников Российской премьер-лиги пострадал волгоградский «Ротор». И без того у команды Александра Хацкевича шансы на сохранение прописки в элите невысоки, так еще и COVID-19 снижает их до предела. После 11 туров у сине-голубых всего три очка в копилке.
Согласно регламенту текущего розыгрыша первенства, наличие инфицированных футболистов не является уважительной причиной для переноса матчей, поэтому клубы стоят перед выбором: либо собрать всех здоровых игроков и сыграть матч на свой страх и риск, либо согласиться на 0:3, отсидеться две недели и с новыми силами вернуться в чемпионат.
Оренбуржцы, по-видимому, выбрали первый вариант. Обвинять их в этом трудно — команда поставила задачу вернуться в Российскую премьер-лигу и пока с ней справляется. В прошлом туре фавориты сезона обыграли вторую команду «Спартака» в Сокольниках с разгромным счетом — 3:0, при этом имея в обойме всего 16 человек. После 16 поединков команда идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Нижнего Новгорода» всего на одно очко.
Игра в календаре Олимп-ФНЛ у команды Марцела Лички против нижегородцев как раз попадает на период двухнедельной самоизоляции.
Потеря девяти очков в сложившейся ситуации не выглядит катастрофичной — в сезоне будет сыграно аж 42 матча, поэтому посыпать голову пеплом и переживать поклонникам приволжского коллектива точно не стоит.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» заявил, что ситуация находится в норме и речи о тяжелой ситуации с COVID-19 в клубе в настоящее время нет.

«Правда, что в «Оренбурге» вспышка ковида? Кто вам об этом сказал? Вот у них и спрашивайте. Мы всю официальную информацию по коронавирусу предоставляем в лигу. Поверьте, скрыть там ничего не удастся», — сказал топ-менеджер.

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Комментарии 4
Футбол , Статьи , Денис Ткачук , Дмитрий Андреев , Михаил Сиваков , Андрей Малых , Александр Хацкевич , Спартак , ФК "Урал" , Динамо , Газета.Ru
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