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УЕФА сократит выплаты клубам за участие в еврокубках на пять лет

Sports.ruиещё 2
59 минут назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует сократить клубам выплаты за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы на ближайшие пять лет, сообщает The Times.
УЕФА сократит выплаты клубам за участие в еврокубках
Фото: ReutersReuters
По информации издания, организация уже сообщила об этом всем 55 членам. Причиной стал экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса.
Из-за остановки турниров и изменения формата прошлогоднего розыгрыша плей-офф УЕФА потеряла 564 млн.
Ранее стали известны гонорары российских клубов за участие в Лиге чемпионов.
Футбол,УЕФА,Газета The Times,
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