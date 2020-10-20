«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в ЛЧ

Российский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с австрийским "Зальцбургом" со счетом 2:2 в матче первого тура группы А Лиги чемпионов по футболу.

"Зальцбург" стал пятой австрийской командой, с которой "Локомотив" сыграл в истории еврокубков. До этого российская команда встречалась со "Штурмом", "Тиролем", ГАКом и "Рапидом". "Зальцбург" во второй раз встречается с российским клубом, на групповом этапе Лиги Европы сезона-2016/17 австрийский клуб играл с "Краснодаром" (0:1, 1:1).

"Локомотив" третий сезон подряд попадает в групповой этап Лиги чемпионов, два предыдущих раза команда занимала последнее место в группе. Помимо "Локомотива" и "Зальцбурга", в группе А играют германская "Бавария" и испанский "Атлетико", которые проведут очную встречу в Германии позднее в среду (начало игры в 22:00 мск). В прошлом сезоне "Локомотив" играл в одной группе с "Атлетико" и оба раза уступил (0:2, 0:2). Столичный клуб впервые выступает на групповом этапе Лиги чемпионов не под руководством Юрия Семина , с которым команда до этого пять раз выходила в группу.

В следующем туре "Локомотив" примет 27 октября "Баварию". "Зальцбург" в тот же день сыграет на выезде с "Атлетико".