«Зальцбург» — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 21 октября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

21 октября в Зальцбурге местный клуб сыграет с московским «Локомотивом» в 1-м матче группового этапа Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 19:55 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом «Зальцбург». Сделать ставку на победу австрийского клуба можно с коэффициентом 1.50, что соответствует 63% вероятности. Выигрыш «Локомотива» оценен котировкой 6.30 (14%), а ничья идет за 4.70 (23%).

Эксперты ждут результативный матч. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.50, а на тотал меньше 2.5 — за 2.60.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.63. С коэффициентом 2.15 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

«Зальцбург» — «Локомотив»: какие делать ставки на игру квалификации Лиги чемпионов 21 октября

Но у их соперника — «РБ Зальцбурга» — серия побед и того больше, она составляет 8 официальных матчей. Причем лишь однажды австрийцы выиграли в один мяч: в раунде плей-офф Лиги чемпионов на выезде «Зальцбург» победил «Маккаби» из Тель-Авива 2:1. В остальных встречах команда Джесси Марша выигрывала как минимум в 2 мяча и забивала минимум 3 гола. Серьезные показатели.

Для обеих команд очные встречи на групповом этапе — ключевые. Нужно быть реалистами — выйти из группы, где выступают «Бавария» и «Атлетико», едва ли возможно. А вот занять 3-е место в квартете и продолжить выступления в Лиге Европы — задача посильная. В этом ключе противостояния в Зальцбурге и Москве обретают огромное значение.

«Локомотиву» будет очень тяжело. Наверняка команда Николича постарается максимально строго сыграть в обороне, постаравшись подловить соперника на контратаке. И есть все основания полагать, что последнее им удастся. «Зальцбург» много забивает, но уровень соперников в Австрии все-таки пониже. И даже от них команда Марша регулярно пропускает. Так что свои шансы у «Локомотива» будут. Осталось ими воспользоваться. Поставить на то, что обе команды забьют, в БК «Фонбет» можно за 1.63

И все же рекомендуем ставить на победу «Зальцбурга». Их нападение очень сильно, да и играют австрийцы дома. «Локомотив» же пока не выглядит настоящей машиной, если для побед над середняками РПЛ класса хватает, то Лига чемпионов — другой уровень. Поставить на победу «Зальцбурга» можно с коэффициентом 1.50 у букмекера «Фонбет». Поставите 1000 рублей — получите 1500 в случае успеха.