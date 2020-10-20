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Прогнозы и ставки на матч «Зальцбург» — «Локомотив»: непростой старт москвичей в Лиге чемпионов 

Партнерский материал 2 часа назад
21 октября в первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Зальцбургом». Это крайне важный матч для обеих команд, ведь исход очных встреч во многом определит команду, которая продолжит борьбу в еврокубках весной. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Зальцбург» — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 21 октября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

21 октября в Зальцбурге местный клуб сыграет с московским «Локомотивом» в 1-м матче группового этапа Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 19:55 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом «Зальцбург». Сделать ставку на победу австрийского клуба можно с коэффициентом 1.50, что соответствует 63% вероятности. Выигрыш «Локомотива» оценен котировкой 6.30 (14%), а ничья идет за 4.70 (23%).
Эксперты ждут результативный матч. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.50, а на тотал меньше 2.5 — за 2.60.
Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.63. С коэффициентом 2.15 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.
По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча — победа австрийцев со счетом 2:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 8.50.

«Зальцбург» — «Локомотив»: какие делать ставки на игру квалификации Лиги чемпионов 21 октября

После неудачного отрезка, ознаменованного травмой Дмитрия Баринова и уходом Алексея Миранчука, «Локомотив» начал набирать ход. Победная серия команды Марко Николича в РПЛ достигла уже четырех матчей. На этом отрезке москвичи обыграли «Тамбов» (1:0), ЦСКА (1:0), «Химки» (2:1) и «Уфу» (1:0). Да, за исключением красно-синих, список соперников не самый именитый, но очки не пахнут.
Но у их соперника — «РБ Зальцбурга» — серия побед и того больше, она составляет 8 официальных матчей. Причем лишь однажды австрийцы выиграли в один мяч: в раунде плей-офф Лиги чемпионов на выезде «Зальцбург» победил «Маккаби» из Тель-Авива 2:1. В остальных встречах команда Джесси Марша выигрывала как минимум в 2 мяча и забивала минимум 3 гола. Серьезные показатели.
Для обеих команд очные встречи на групповом этапе — ключевые. Нужно быть реалистами — выйти из группы, где выступают «Бавария» и «Атлетико», едва ли возможно. А вот занять 3-е место в квартете и продолжить выступления в Лиге Европы — задача посильная. В этом ключе противостояния в Зальцбурге и Москве обретают огромное значение.
«Локомотиву» будет очень тяжело. Наверняка команда Николича постарается максимально строго сыграть в обороне, постаравшись подловить соперника на контратаке. И есть все основания полагать, что последнее им удастся. «Зальцбург» много забивает, но уровень соперников в Австрии все-таки пониже. И даже от них команда Марша регулярно пропускает. Так что свои шансы у «Локомотива» будут. Осталось ими воспользоваться. Поставить на то, что обе команды забьют, в БК «Фонбет» можно за 1.63.
Скорее всего, матч окажется верховым. Австрийцы и сами играют, и другим дают, поэтому голы логично ждать. Особенно внимательно стоит последить за восходящей венгерской звездой Домиником Собослаи, сборной России очень повезло, что клуб не отпустил его на Лигу наций. Что ж, защите «Локомотива» придется справляться. Поставить на ТБ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.50.
И все же рекомендуем ставить на победу «Зальцбурга». Их нападение очень сильно, да и играют австрийцы дома. «Локомотив» же пока не выглядит настоящей машиной, если для побед над середняками РПЛ класса хватает, то Лига чемпионов — другой уровень. Поставить на победу «Зальцбурга» можно с коэффициентом 1.50 у букмекера «Фонбет». Поставите 1000 рублей — получите 1500 в случае успеха.
Регистрируйтесь в «Фонбет» и делайте ставки на матч «Зальцбург» — «Локомотив» и другие игры Лиги чемпионов!
Футбол , Видео , Алексей Миранчук , Марко Николич , Дмитрий Баринов , Доминик Собослаи , Локомотив , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ , Фонбет
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