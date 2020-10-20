Европейские гранды хотят в Европейскую премьер-лигу

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» обратились в FIFA с инициативой вступления в Европейскую премьер-лигу, сообщает Sky Sports.

По данным источника, гранды европейского футбола хотят объединиться в один турнир с общим бюджетом в шесть миллиардов долларов. Английские топ-клубы уже ведут диалог с мировыми футбольными органами, чтобы первыми в нее вступить. Также известно, что «Реал» , «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ» и «Ювентус» высказались за создания такого формата.

Планируется, что в турнире выступят 16 или 18 команд, которые дважды сыграют между собой. Запустить Европейскую премьер-лигу могут уже в 2022 году.