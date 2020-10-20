Головиным этим летом интересовались «Барселона» и ПСЖ 

"Если говорить об интересе к Головину, то этим летом мы вели вялотекущие переговоры с "Барселоной" и ПСЖ. Англии пока не было. Скажу честно, это была такая информативная работа, без конкретики, но определённое обсуждение было. Пока Саша в "Монако", но если будет хорошее предложение, кто его знает, чем всё закончится. Уверенно можно сказать, что Головин думает только о Европе. Ни о каком возвращении в Россию на данный момент не может быть и речи. У него будет хорошая европейская карьера", — цитирует агента "Чемпионат".