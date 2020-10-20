Широков об избитом им арбитре: грубил и провоцировал 

Бывший футболист сборной России Роман Широков в ходе очной ставки с арбитром Никитой Данченковым заявил, что судья сам спровоцировал его на насилие.
Как передает РИА «Новости», Широков заявил, что грубые и надменные ответы Данченкова на замечания о его судействе спровоцировали его на применение силы.
Широков признался, что слова арбитра «сильно эмоционально задели и оскорбили» его, после чего он «подвергся резкой возникшей озлобленности».
При этом применение силы по отношению к Данченкову Широков назвал «неприемлемым поступком», который он не должен был совершать.
10 августа, как сообщал «Рамблер», Широков в ходе матча любительских команд на стадионе академии «Спартака» избил судью Никиту Данченкова. На опубликованном в Сети видео видно, как спортсмен подходит к арбитру, бьет его рукой по лицу, а затем пинает упавшего потерпевшего. 11 августа футболист объяснил, что сделал это из-за того, что арбитр не назначил очевидный пенальти и удалил его с поля. Широков также извинился за свои действия, тем не менее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».