Широков об избитом им арбитре: грубил и провоцировал 

Как передает РИА «Новости», Широков заявил , что грубые и надменные ответы Данченкова на замечания о его судействе спровоцировали его на применение силы.

Широков признался, что слова арбитра «сильно эмоционально задели и оскорбили» его, после чего он «подвергся резкой возникшей озлобленности».

При этом применение силы по отношению к Данченкову Широков назвал «неприемлемым поступком», который он не должен был совершать.