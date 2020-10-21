Матч-центр
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Матч-центр
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
3 1
Сочи Сочи
Краснодар
Краснодар
3 1
Рубин Рубин
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Уфа Уфа
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 0
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
0 2
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
0 1
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Майнц
Майнц
0 1
Байер Байер
Герта
Герта
0 2
Штутгарт Штутгарт
Аугсбург
Аугсбург
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
2 2
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
3 3
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 0
Урал Урал
Ротор
Ротор
0 2
Тамбов Тамбов
ЦСКА
ЦСКА
3 1
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
2 1
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 1
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 0
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
23 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
22:00
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
21:30
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
24 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Динамо М
Динамо М
14:00
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
16:30
Рубин Рубин
Локомотив М
Локомотив М
19:00
Ротор Ротор
24 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
14:00
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
17:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
19:30
Эйбар Эйбар
24 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Унион
Унион
16:30
Фрайбург Фрайбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Герта Герта
24 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
14:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Челси Челси
25 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Уфа Уфа
25 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
14:00
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
18:00
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
20:30
Гранада Гранада
25 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Арминия Арминия
Вердер
Вердер
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
25 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
17:00