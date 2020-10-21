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Субботний
Игры
17 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Зенит
3
—
1
Сочи
Краснодар
3
—
1
Рубин
Локомотив М
1
—
0
Уфа
17 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Гранада
1
—
0
Севилья
Сельта
0
—
2
Атлетико М
Реал Мадрид
0
—
1
Кадис
17 октября
Бундеслига
3 из 7
Все матчи
Майнц
0
—
1
Байер
Герта
0
—
2
Штутгарт
Аугсбург
0
—
2
РБ Лейпциг
17 октября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Эвертон
2
—
2
Ливерпуль
Челси
3
—
3
Саутгемптон
Манчестер Сити
1
—
0
Арсенал
18 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Арсенал
1
—
0
Урал
Ротор
0
—
2
Тамбов
ЦСКА
3
—
1
Динамо М
18 октября
Испанская Примера
3 из 6
Все матчи
Эйбар
0
—
0
Осасуна
Атлетик Б
2
—
0
Леванте
Вильярреал
2
—
1
Валенсия
18 октября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Кёльн
1
—
1
Айнтрахт Ф
Шальке-04
1
—
1
Унион
18 октября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
1
—
1
Фулхэм
Кристал Пэлас
1
—
1
Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
3
—
3
Вест Хэм Юнайтед
19 октября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
0
—
0
Бёрнли
Лидс Юнайтед
0
—
1
Вулверхэмптон
23 октября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Эльче
22:00
Валенсия
23 октября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Штутгарт
21:30
Кёльн
23 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
22:00
Лидс Юнайтед
24 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Динамо М
14:00
Сочи
Зенит
16:30
Рубин
Локомотив М
19:00
Ротор
24 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Осасуна
14:00
Атлетик Б
Барселона
17:00
Реал Мадрид
Севилья
19:30
Эйбар
24 октября
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Бавария
16:30
Айнтрахт Ф
Унион
16:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
16:30
Герта
24 октября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
14:30
Манчестер Сити
Фулхэм
17:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
19:30
Челси
25 октября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Урал
14:00
Тамбов
Ростов
16:30
Химки
Ахмат
19:00
Уфа
25 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Вальядолид
14:00
Алавес
Кадис
18:00
Вильярреал
Хетафе
20:30
Гранада
25 октября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
17:30
Арминия
Вердер
20:00
Хоффенхайм
25 октября
Английская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
17:00