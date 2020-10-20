Губерниев считает незаслуженным поражение «Зенита»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение петербургского "Зенита" от "Брюгге" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
"К концу матча наши уже еле ползали. Каждая атака "Брюгге" шла долго и до чего-то опасного. К прессингу на своей половине поля "Зенит" оказался не совсем готов", — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Также комментатор отметил, что сине-бело-голубые полностью проиграли борьбу в центре поля.
"Итог не очень справедлив. Ничья объективнее. Играть "Зениту" надо бы начинать с первого тайма, а не с 65-й минуты второго. Верим в команду!" — добавил Губерниев.
Ранее блогер Василий Уткин иронично прокомментировал поражение "Зенита".