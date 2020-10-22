Семин оценил дебют Алексея Миранчука за «Аталанту» 

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин оценил дебют полузащитника Алексея Миранчкука за бергамскую "Аталанту".
Российский футболист вышел на поле на 80-й минуте матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против датского "Миттьюлланна" (4:0) и отметился забитым мячом. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
"Его дебют получился великолепным, пусть ему дали и немного времени. Даже не сомневаюсь, что он закрепится в основе "Аталанты". Такой быстрый результат придает большую уверенность в дальнейших действиях", — цитирует Семина РИА "Новости".
Специалист отметил, что Миранчук подтвердил свои бомбардирские качества. Также Экс-тренер "Локомотива" считает, что скоро все узнают, что футболист может отдать последнюю передачу.
Ранее главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини оценил дебют Миранчука.