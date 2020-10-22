ФИФА опустила Россию

Сборная России по футболу потеряла позиции в рейтинге ФИФА. Об этом свидетельствует его обновленная версия.

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В ней российская команда занимает 34-е место, то есть на два ниже, чем в предыдущей версии списка, с 1480-ю очками — на пять меньше, чем в прошлой версии.

Первая пятерка рейтинга Международной федерации футбола не изменилась. Первое место занимает Бельгия (1765 очков), второе — Франция (1752), третье — Бразилия (1725), четвертое — Англия (1669), пятое — Португалия (1661). Места с шестого по 10-е занимают Испания, Уругвай, Аргентина, Хорватия и Колумбия, а места с 11-го по 20-е — Мексика, Италия, Дания, Германия, Нидерланды, Швейцария, Чили, Польша, Швеция и Уэльс.

Сборная России, как сообщал «Рамблер», не может победить на протяжении уже трех матчей. 8 октября она уступила команде Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2, 11 октября сыграла вничью 1:1 с Турцией в рамках Лиги наций, а 14 октября — вничью 0:0 с Венгрией в рамках того же турнира.