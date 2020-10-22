Марчело Липпи завершил карьеру

Бывший главный тренер сборной Италии по футболу и туринского «Ювентуса» Марчелло Липпи объявил о завершении тренерской карьеры.

«Я точно завершил тренерскую карьеру, этого достаточно. Может быть, я смогу быть полезен в других ролях, но пока что — перерыв до весны», — приводит слова 72-летнего Липпи Goal.

Последним местом работы итальянского специалиста была сборная Китая. В 2006 году под руководством Липпи сборная Италии в четвёртый, и на данный момент последний раз в своей истории выиграла чемпионат мира, а туринский «Ювентус» в 1996 году при нём во второй раз в своей истории и также в последний на данный момент стал победителем Лиги чемпионов. Большую часть карьеры Липпи работал в Италии.