Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта

Шварц прибыл в Москву

Евро-футбол.Ру
56 минут назад
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц вместе со своим помощником Волканом Булутом прибыл в Москву, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Шварц прибыл в Москву
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру
В «Твиттере» «бело-голубых» было опубликовано видео, на котором Шварц с Булутом находятся в аэропорту.
Напомним, что немецкий специалист возглавил «Динамо» 14 октября после того, как клуб покинул Кирилл Новиков, прекратив сотрудничество с «Динамо» по обоюдному согласию сторон.
После одиннадцати туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.
В субботу, 24 октября, «Динамо» на своем поле примет «Сочи».
Футбол,Сандро Шварц,Кирилл Новиков,Динамо,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители