АЕК Карреры проиграл «Браге» в матче Лиги Европы 

Афинский АЕК потерпел разгромное поражение от португальской «Браги» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Встреча, прошедшая в Браге, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Браге» принесли голы Вендерсона Галено, Паулинью и Рикарду Орты.
Во втором туре АЕК, возглавляемый экс-наставником московского «Спартака» Массимо Каррерой, на своём поле примет английский «Лестер Сити», а «Брага» на выезде сыграет с украинской «Зарёй».
Ранее сообщалось, что «Лестер» разгромил «Зарю» в Лиге Европы.