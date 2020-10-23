Фанаты посмеялись над новым имиджем Дзюбы

Новый имидж 32-летнего форварда оценили не все пользователи сети.

«Усики — это гарантированная путевка в сборную России », «Чтоб [одноклубника Сердара] Азмуна щекотать», «Это же помолодевший Лукашенко», «Теперь, может, и забивать начнет?» — писали они.

20 октября «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2. Дзюбе во встрече забить не удалось.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. На его счету 60 голов в 136 матчах за клуб. Также в активе форварда 26 забитых мячей в 47 играх за национальную команду.