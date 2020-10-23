Кокорин наехал на рядовых россиян

Рядовые россияне не любят богатых людей. Об этом футболист Александр Кокорин заявил YouTube-каналу Peopletalk TV.
Он сообщил, что у него более европейский менталитет — он проснулся, сфотографировался рядом со своим автомобилем Lamborghini и опубликовал эту фотографию в социальных сетях, не думая о том, что кто-то может ему позавидовать. Спортсмен признался, что ему нравится бизнесмен Роман Абрамович, в том числе потому, что у него есть три 200-метровые яхты, он восхищается им.
«Неважно, где он заработал эти деньги. Он мне импонирует. А у нас (в России. — Прим. ред.) наоборот. Никто не хочет сказать, что, наверное, ему тяжело было», — отметил Кокорин.
Также нападающий московского «Спартака» заявил, что жители России по какой-то причине думают, что футболисты живут на деньги налогоплательщиков. Он опроверг это, а также сообщил, что и сам платит налоги, причем суперогромные.
Осенью 2018 года, как сообщал «Рамблер», Кокорин и его коллега Павел Мамаев избили в Москве водителя журналистки Первого канала, директора НАМИ и чиновника Минпромторга. Весной 2019-го они были осуждены за это на 18 и 17 месяцев колонии и направлены отбывать наказание в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области, а в сентябре того же года — освобождены условно-досрочно.