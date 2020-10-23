Королю футбола исполнилось 80 лет

"Королевство футбола отмечает 80-летие Его Величества! Мастер, который радовал всех дриблингом, забивал мяч за мячом и завоевывал титул за титулом. Его подданные собираются вместе, чтобы от всей души пожелать: поздравляем, Пеле!" — говорится в сообщении..