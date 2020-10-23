Сын Черчесова выписан из больницы после операции 

Вратарь футбольного клуба "Олимп-Долгопрудный", сын главного тренера сборной России Станислав Черчесов — младший выписан из больницы после операции, проведенной из-за травмы челюсти. Об этом Черчесов-старший сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".
В матче 12-го тура первенства Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) против московской "Родины", который прошел 18 октября, Черчесов-младший получил удар в голову коленом в одном из игровых эпизодов, после чего был госпитализирован. Вратарю был диагностирован перелом челюсти.
"Я его вчера забрал (из больницы), — сказал Черчесов-старший. — Ему сделали операцию, быстро все организовали. Он отнесся к этому профессионально. Я отнесся спокойно, это часть профессии, я сам с этим сталкивался".
Черчесову-младшему 25 лет. Помимо подмосковного клуба, игрок выступал за пермский "Амкар", московское "Динамо", калининградскую "Балтику" и новороссийский "Черноморец".