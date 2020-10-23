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Прогнозы и ставки на «Барселона» — «Реал»: Зидан на грани увольнения перед «эль класико» 

Партнерский материал 2 часа назад
24 октября в матче 7-го тура Примеры сыграют «Барселона» и «Реал». Суперматч в не самое лучшее время для «Королевского клуба». Сделать ставку на эту встречу можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Барселона» — «Реал»: прогноз и ставки на матч Ла лиги 24 октября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

24 октября в Барселоне пройдет матч 7-го тура Примеры «Барселона» — «Реал». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 16:55 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» видит фаворитом противостояния каталонский клуб. Сделать ставку на победу команды Рональда Кумана можно с коэффициентом 2.10, что соответствует 46% вероятности. Успех «Реала» аналитики оценили коэффициентом 3.60 (28%), а ничья идёт за 3.70 (26%).
Эксперты склоняются к тому, что матч 7-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал» будет результативным: тотал голов больше 2.5 идет за 1.70, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.15. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Барселона» — «Реал»: какие делать ставки на матч Примеры 24 октября

Мадридский «Реал» в состоянии грогги после двух оглушительных провалов подряд. Сначала «галактикос» проиграли скромному «Кадису» в матче чемпионата, а затем потерпели фиаско в домашней игре Лиги чемпионов с донецким «Шахтером». К перерыву мадридцы получили 3 мяча в свои ворота. Во втором игровом отрезке «Реал» выглядел лучше, забил 2 мяча, забил и третий, но из-за офсайда его отменили. В итоге поражение 2:3 и в прессе уже поползли слухи об увольнении Зинедина Зидана.
«Барселона» свой последний матч в Примере тоже проиграла — Месси и компания уступили «Хетафе». Правда, затем сине-гранатовые частично реабилитировались в игре с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов. Нельзя сказать, что это был идеальный матч для каталонцев, но счет говорит сам за себя — 5:1.
И те, и другие нездорово выглядят в защите в последнее время, пропуская голы практически в каждой встрече. Учитывая целую россыпь звезд в нападении команд, логично сделать ставку на то, что и те, и другие смогут отличиться. Да и «эль класико» должно быть настоящим пиршеством футбола! Поставить на то, что обе команды забьют, можно в БК «Фонбет» с коэффициентом 1.60.
Ситуация складывается так, что «Реалу» просто некуда отступать. В случае провала в матче с «Барселоной» клубные боссы вполне могут решиться на смену тренера. Это, в свою очередь, может ударить по ряду игроков клуба. Все-таки новая метла метет по-новому. Поэтому можно предположить, что «Королевский клуб» ляжет костьми в ближайшей встрече. Рискнем предположить, что «Реал» в эту субботу не проиграет «Барселоне». Поставить на такой исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.75.
Ну и предлагаем сделать еще одну ставку на голы. Мы уже предположили, что обе команды забьют, логично поставить и на то, что планку в 3 мяча на двоих они преодолеют. Все-таки атака у испанских грандов значительно сильнее обороны. Сделать ставку на то, что в игре будет минимум 3 забитых мяча, можно с коэффициентом 1.70 в БК «Фонбет». Если поставите 1000 рублей, получите 1700 в случае успеха.
Зарегистрируйтесь и сделайте ставки на «Барселона» — «Реал» и другие матчи Примеры в «Фонбет»!
Футбол , Зинедин Зидан , Рональд Куман , Реал , Фонбет
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