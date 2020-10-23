Рамос сыграет в матче с «Барселоной»

Защитник «Реала»Серхио Рамос попал в заявку команды на матч 7-го тура ла лиги против «Барселоны», сообщает клубная пресс-служба.
Рамос получил травму в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (0:1), из-за чего пропустил стартовую встречу Лиги чемпионов с «Шахтером» (2:3).
Полностью список заявленных игроков выглядит так:
вратари: Куртуа, Лунин, Лопес;
защитники: Милитау, Рамос, Варан, Начо, Марселу, Менди;
полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиру, Вальверде, Иско;
нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Йович, Винисиус, Родриго.
📋✅ Our 20-man squad for #ElClásico!
#HalaMadrid pic.twitter.com/hI8KBbDorX— Real Madrid C. F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 23, 2020
Матч «Барселона» — «Реал» пройдет в субботу, 24 октября. Начало — в 17.00 (мск).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.