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Пике предложил назвать стадион "Барселоны" в честь Месси

Газета.Ru
54 минуты назад
Футболист "Барселоны" Жерар Пике оценил вклад форварда Лионеля Месси в успех команды, передает The Sun.
Пике предложил назвать стадион в честь Месси
Фото: ReutersReuters
"Новый стадион нужно назвать в его честь. Мы должны чтить свои легенды, а не дискредитировать их. Это меня раздражает", - сказал Пике.
Напомним, аргентинец выступает за сине-гранатовых с 2003 года.
Ранее Месси пожелал Криштиану Роналду выздоровления.
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