Сербский футболист Неманья Пейчинович , который ранее играл за московский «Локомотив» , а в настоящее время является игроком воронежского «Факела», в эксклюзивном интервью Sport24 высказался о политике.

— Какое у вас отношение к Путину?

— Большое уважение!

— Это самый сильный президент в мире?

— Самый сильный, потому что самый стабильный. Есть еще Лукашенко, он тоже стабилен. Но посмотрим, что будет дальше. А то эта вся ситуация в Белоруссии… Мы же видим, как на них действует эта Европа! Похоже на сценарий в Украине…

— Что бы вы сказали Путину, если бы с ним встретились?

— О! Если бы была возможность, то наш разговор бы был несколько часов. Мы в Сербии больше уважаем Путина, чем нашего президента!

— Но в России тоже есть проблемы…

— Да, это и зарплаты, коммуналка. Я знаю об этом. Но такие же проблемы есть везде. И в Европе, и в Америке, и в Австралии. Это не только в России.