Сербский футболист Неманья Пейчинович, который ранее играл за московский «Локомотив», а в настоящее время является игроком воронежского «Факела», в эксклюзивном интервью Sport24 высказался о политике.
— Какое у вас отношение к Путину?
— Большое уважение!
— Это самый сильный президент в мире?
— Самый сильный, потому что самый стабильный. Есть еще Лукашенко, он тоже стабилен. Но посмотрим, что будет дальше. А то эта вся ситуация в Белоруссии… Мы же видим, как на них действует эта Европа! Похоже на сценарий в Украине…
— Что бы вы сказали Путину, если бы с ним встретились?
— О! Если бы была возможность, то наш разговор бы был несколько часов. Мы в Сербии больше уважаем Путина, чем нашего президента!
— Но в России тоже есть проблемы…
— Да, это и зарплаты, коммуналка. Я знаю об этом. Но такие же проблемы есть везде. И в Европе, и в Америке, и в Австралии. Это не только в России.