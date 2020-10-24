ЦСКА сокращает количество билетов

ЦСКА объявил о сокращении количества билетов на ближайшие домашние игры. Речь идёт о матчах против тульского «Арсенала» в чемпионате страны по футболу и загребского «Динамо» в Лиге Европы.
Руководство команды пошло на такой шаг в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора из-за ситуации с коронавирусом, сообщает официальный сайт армейского клуба.
Матч с «Арсеналом» намечен на 26 октября, с «Динамо» (Загреб) игра пройдёт 29 октября.
Ранее московский «Спартак» получил предписание Роспотребнадзора о необходимости проведения матча против «Ростова» без зрителей. Эта встреча должна состояться 31 октября.