ЦСКА сокращает количество билетов

Все новости на карте

ЦСКА объявил о сокращении количества билетов на ближайшие домашние игры. Речь идёт о матчах против тульского «Арсенала» в чемпионате страны по футболу и загребского «Динамо» в Лиге Европы.

Руководство команды пошло на такой шаг в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора из-за ситуации с коронавирусом, сообщает официальный сайт армейского клуба.

Матч с «Арсеналом» намечен на 26 октября, с «Динамо» (Загреб) игра пройдёт 29 октября.