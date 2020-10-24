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"Зенит" впервые за 28 матчей проиграл на своем поле в РПЛ, уступив "Рубину"

ТАССиещё 12
2 часа назад
Казанский "Рубин" победил со счетом 2:1 петербургский "Зенит" в гостевом матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром Арене".
«Зенит» проиграл дома «Рубину»
Фото: ТАССТАСС
В составе гостей отличились Джордже Деспотович (43-я минута) и Дарко Йевтич (69). У хозяев голом отметился Александр Ерохин (26).
Впервые в основном составе вышел новичок "Зенита" полузащитник Вендел, ранее выступавший за португальский "Спортинг". У "Рубина" с первых минут играл полузащитник Олег Шатов, который с 2013 по 2020 год представлял петербургский клуб.
"Зенит" не проигрывал на своем стадионе в рамках чемпионата страны 27 матчей кряду. Предыдущее поражение в Санкт-Петербурге клуб потерпел в декабре 2018 года, также уступив "Рубину" со счетом 1:2.
"Зенит" располагается на первом месте таблицы РПЛ, набрав 24 очка. Столько же очков в активе московского "Спартака", который позднее в субботу сыграет в гостях с "Краснодаром". "Рубин" идет на девятом месте, имея в активе 18 очков.
В следующем туре петербуржцы 1 ноября сыграют на выезде против подмосковных "Химок", "Рубин" 31 октября примет тульский "Арсенал".
Футбол,Дарко Йевтич,Олег Шатов,Александр Ерохин,Зенит,Спартак,
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