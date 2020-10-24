«Зенит» проиграл дома «Рубину»

Впервые в основном составе вышел новичок "Зенита" полузащитник Вендел, ранее выступавший за португальский "Спортинг". У "Рубина" с первых минут играл полузащитник Олег Шатов, который с 2013 по 2020 год представлял петербургский клуб.
"Зенит" не проигрывал на своем стадионе в рамках чемпионата страны 27 матчей кряду. Предыдущее поражение в Санкт-Петербурге клуб потерпел в декабре 2018 года, также уступив "Рубину" со счетом 1:2.
"Зенит" располагается на первом месте таблицы РПЛ, набрав 24 очка. Столько же очков в активе московского "Спартака", который позднее в субботу сыграет в гостях с "Краснодаром". "Рубин" идет на девятом месте, имея в активе 18 очков.
В следующем туре петербуржцы 1 ноября сыграют на выезде против подмосковных "Химок", "Рубин" 31 октября примет тульский "Арсенал".