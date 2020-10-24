«Реал» в гостях обыграл «Барселону»

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Матч-центр
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
3 1
Сочи Сочи
Краснодар
Краснодар
3 1
Рубин Рубин
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Уфа Уфа
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 0
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
0 2
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
0 1
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 1
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
0 1
Байер Байер
Герта
Герта
0 2
Штутгарт Штутгарт
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
2 2
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
3 3
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 0
Урал Урал
Ротор
Ротор
0 2
Тамбов Тамбов
ЦСКА
ЦСКА
3 1
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
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Эйбар
Эйбар
0 0
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
2 1
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
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Кёльн
Кёльн
1 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 1
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 0
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
23 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
2 1
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

1 из 1
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Штутгарт
Штутгарт
1 1
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 3
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
24 октября

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3 из 4
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Динамо М
Динамо М
3 1
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Зенит
1 2
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
1 3
Спартак М Спартак М
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3 из 4
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Барселона
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Реал Мадрид Реал Мадрид
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Осасуна
0 0
Атлетик Б Атлетик Б
Севилья
Севилья
0 1
Эйбар Эйбар
24 октября

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3 из 5
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Бавария
5 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Унион
Унион
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Фрайбург Фрайбург
Боруссия Д
Боруссия Д
3 0
Шальке-04 Шальке-04
24 октября

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3 из 4
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Челси Челси
25 октября

Российская Премьер-лига

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Урал
Урал
14:00
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Ахмат
Ахмат
19:00
Уфа Уфа
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3 из 4
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Вальядолид
Вальядолид
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Алавес Алавес
Кадис
Кадис
18:00
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
20:30
Гранада Гранада
25 октября

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2 из 2
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Вольфсбург
Вольфсбург
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Вердер
Вердер
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
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Саутгемптон
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
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ЦСКА
ЦСКА
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Арсенал Арсенал
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Леванте
Леванте
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26 октября

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Байер
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Аугсбург Аугсбург
26 октября

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Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
Бёрнли
23:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
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Шальке-04
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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14:00
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Ахмат
Ахмат
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Спартак М
Спартак М
16:30
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
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Уэска Уэска
Атлетик Б
Атлетик Б
18:00
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Осасуна
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Атлетико М Атлетико М
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Айнтрахт Ф
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Вердер Вердер
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Аугсбург
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Майнц Майнц
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«Реал» в гостях обыграл «Барселону» и вышел на 1-е место в Ла Лиге 

Sport24 и ещё 8 2 часа назад
«Реал» в гостях обыграл «Барселону»
Фото: Reuters
«Реал» одержал победу над «Барселоной» в матче 7-го тура Ла Лиги. Встреча, прошедшая 24 октября на стадионе «Камп Ноу», завершилась победой мадридцев со счетом 3:1.
Команды быстро обменялись голами: уже на 5-й минуте «Реал» повел благодаря голу Федерико Вальверде, но «Барса» отыгралась через 3 минуты — отличился Ансу Фати. На 63-й минуте гости вновь захватили лидерство — Серхио Рамос реализовал пенальти. На 90-й минуте окончательный счет установил Лука Модрич.
«Реал» с 13 очками выходит на 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Барселона» с 7 очками занимает 10-ю позицию.
Чемпионат Испании. Ла Лига. 7-й тур Голы: Фати, 8 — Вальверде, 5; Рамос (пенальти), 63; Модрич, 90.
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Футбол , Лука Модрич , Реал
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