«Реал» в гостях обыграл «Барселону»

«Реал» одержал победу над «Барселоной» в матче 7-го тура Ла Лиги. Встреча, прошедшая 24 октября на стадионе «Камп Ноу», завершилась победой мадридцев со счетом 3:1.
Команды быстро обменялись голами: уже на 5-й минуте «Реал» повел благодаря голу Федерико Вальверде, но «Барса» отыгралась через 3 минуты — отличился Ансу Фати. На 63-й минуте гости вновь захватили лидерство — Серхио Рамос реализовал пенальти. На 90-й минуте окончательный счет установил Лука Модрич.
«Реал» с 13 очками выходит на 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Барселона» с 7 очками занимает 10-ю позицию.
Чемпионат Испании. Ла Лига. 7-й тур Голы: Фати, 8 — Вальверде, 5; Рамос (пенальти), 63; Модрич, 90.