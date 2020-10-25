«Ахмат» нанес «Уфе» 8-е поражение в сезоне

Футболисты «Ахмата» одержали победу над «Уфой» в 12-м туре чемпионата России. Игра, прошедшая в воскресенье в Грозном, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Андрея Талалаева
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Главным героем встречи стал полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша
, который оформил дубль и сделал голевую передачу. В составе уфимцев гол забил Азер Алиев
. С 58-й минуты грозненцы играли в меньшинстве из-за удаления защитника Андрея Семенова
.
«Уфа» потерпела 8-е поражение в сезоне и с 6 очками осталась на последнем, 16-м месте в таблице. «Ахмат» набрал 17 очков и остался на 10-й позиции.
Голы: Бериша, 14 — с пенальти (1:0); Алиев, 56 (1:1); Ильин, 68 (2:1); Бериша, 77 (3:1).
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Быстров, 72), Бериша (Альсултанов, 78), Исмаэл Силва, Харин (Садулаев, 79), Мелкадзе (Анхель, 62).
«Уфа»: Беленов, Сухов (Жамалетдинов, 90+1), Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Алиев, Голубев, Карп (Сысуев, 83), Андрич.