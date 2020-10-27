Роналду вновь сдал положительный тест на COVID

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23 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
2 1
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

1 из 1
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Штутгарт
Штутгарт
1 1
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Астон Вилла
Астон Вилла
0 3
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
24 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Динамо М
Динамо М
3 1
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
1 2
Рубин Рубин
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Ротор Ротор
24 октября

Испанская Примера

3 из 4
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Барселона
Барселона
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Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
0 1
Эйбар Эйбар
Осасуна
Осасуна
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
24 октября

Бундеслига

3 из 5
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Бавария
Бавария
5 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
2 3
Боруссия М Боруссия М
Унион
Унион
1 1
Фрайбург Фрайбург
24 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Челси Челси
25 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Урал
Урал
0 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
0 2
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
3 1
Уфа Уфа
25 октября

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3 из 4
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Вальядолид
Вальядолид
0 2
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
0 0
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
0 1
Гранада Гранада
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Вольфсбург
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Арминия Арминия
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Вердер
1 1
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Саутгемптон
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
0 1
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Арсенал Арсенал
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Леванте
Леванте
1 1
Сельта Сельта
26 октября

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1 из 1
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Байер
Байер
3 1
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26 октября

Английская Премьер-лига

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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
30 октября

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Эйбар
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23:00
Кадис Кадис
30 октября

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Шальке-04
Шальке-04
22:30
Штутгарт Штутгарт
30 октября

Английская Премьер-лига

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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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Спартак М
Спартак М
16:30
Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
16:30
Краснодар Краснодар
31 октября

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Реал Мадрид
Реал Мадрид
16:00
Уэска Уэска
Атлетик Б
Атлетик Б
18:00
Севилья Севилья
Осасуна
Осасуна
20:30
Атлетико М Атлетико М
31 октября

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Кёльн
Кёльн
17:30
Бавария Бавария
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Майнц Майнц
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Вердер Вердер
31 октября

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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Челси Челси
Ливерпуль
Ливерпуль
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
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Российская Премьер-лига

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Уфа
Уфа
12:00
Урал Урал
Химки
Химки
14:00
Зенит Зенит
Ротор
Ротор
16:30
ЦСКА ЦСКА
1 ноября

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Бетис
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Эльче Эльче
Сельта
Сельта
18:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
20:30
Леванте Леванте
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Байер Байер
Герта
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Вольфсбург Вольфсбург
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Астон Вилла
15:00
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Арсенал Арсенал
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Вильярреал
Вильярреал
23:00
Вальядолид Вальядолид
2 ноября

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Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Унион Унион
2 ноября

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Фулхэм
Фулхэм
20:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Лестер Сити Лестер Сити

СМИ: Роналду вновь сдал положительный тест на коронавирус и не сыграет с «Барселоной» 

RT на русском и ещё 14 2 часа назад
Роналду вновь сдал положительный тест на COVID
Фото: Reuters
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит домашний матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Барселоны».
Об этом сообщает Goal. По информации источника, португалец 27 октября сдал очередной тест на коронавирус, который дал положительный результат. Роналду сдаёт положительный тест уже в третий раз кряду. Впервые заболевание у футболиста было обнаружено 13 октября.
Из-за болезни Роналду не сыграет в матче с «Барселоной», который состоится 28 октября.
Ранее министр спорта Италии заявил, что расследование доказало факт нарушения протокола COVID-19 со стороны Роналду.
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Футбол , Криштиану Роналду , УЕФА
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