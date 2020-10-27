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Норвежский судья Хаген сделал каминг-аут

Soccer Newsиещё 3
2 часа назад
Футбольный арбитр Том Хаген признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Норвежский арбитр совершил каминг-аут
Фото: Soccer NewsSoccer News
42-летний норвежский рефери продолжает работать в чемпионате своей страны, до сезона 2015/16 он обслуживал матчи еврокубков.
В 2013 году Хаген судил матч квалификации ЧМ-2014 между сборными России и Северной Ирландии, а также игру "Зенита" и "Порту" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.
Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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