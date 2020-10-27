Матч-центр
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Матч-центр
23 октября

Испанская Примера

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Эльче
Эльче
2 1
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

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Штутгарт
Штутгарт
1 1
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

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