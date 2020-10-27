Хакеры похитили у «ПСЖ» деньги на трансфер Паредеса

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"Пари Сен-Жермен" потерял €519 тысяч после атаки группы хакеров, сообщает Ole.

По информации издания, деньги предназначались аргентинскому клубу "Бока Хуниорс" в качестве солидарных выплат за трансфер полузащитника Леандро Паредеса из петербургского "Зенита" в январе 2019 года.

Отмечается, что €519 тысяч должны были стать первым траншем. В настоящее время все €1,5 млн переведены "Боке Хуниорс". Поиск похищенных средств продолжается.

Ранее сообщалось, что дом тренера клуба КХЛ "Сибирь" ограбили в Подмосковье.