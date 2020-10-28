Муса хочет вернуться в Европу 

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса рассказал о своем намерении вернуться в Европу, передает ESPN.

Напомним, что 26-го октября нападающий расторг контракт с "Аль-Насром", за который играл с августа 2018-го года.

По словам Мусы, он встретился с представителями клуба и попросил о расторжении контракта.

"Мне очень понравились проведенные в "Аль-Насри" два года, но я всегда хотел вернуться в Европу и чувствую, что сейчас самое подходящее время для этого. Я хочу вновь играть на самом высоком уровне против лучших футболистов мира.

Мой агент уже общался с некоторыми европейскими клубами. Он знает, чего я хочу, поэтому, когда появится какой-то вариант, уверен, он даст мне знать", — сказал он.

Напомним, что Ахмед Муса играл за ЦСКА в период с 2012-го по 2018-й год. В 135 матчах за армейский клуб он забил 48 мячей.