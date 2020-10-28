Неймар получил травму

Сообщалось, что 28-летний футболист хочет продолжить выступление за парижан и продлить контракт. Однако при этом он недоволен, что клуб всё ещё не начал переговоров по новому соглашению. Действующий договор игрока рассчитан до лета 2022 года. Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных. С парижским клубом футболист трижды стал чемпионом Франции, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Кубок лиги и национальный Суперкубок.