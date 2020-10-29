Дочь Семака пожаловалась на оскорбления в соцсетях

«Очень много критики. И так мало слов поддержки, когда она действительно необходима. Я люблю «Зенит». Как в моменты ярких побед, так и в тяжёлые дни поражений. По какой-то многие незнакомые мне люди считают нужным написать мне гадких слов, оскорблений. Я таких людей блокирую. Потому что семья — это святое. Моя семья, мой клуб. За них я горой.. Люби «Зенит» больше побед. Их впереди ещё много. Папа у меня самый крутой. И я его очень люблю», — написала Майя Семак в своём Instagram.