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«Россия — слабая футбольная страна». Экс-президент «Локомотива» Геркус о провале российских клубов в Лиге чемпионов 

Sport24 4 часа назад
Ноль на троих: «Россия — слабая футбольная страна»
Фото: fc-zenit.ru
Бывший президент «Локомотива» и экс-сотрудник «Зенита» Илья Геркус назвал Россию «слабой футбольной страной», оценивая игру российских клубов в Лиге чемпионов. Во втором туре группового этапа «Локо» дома проиграл «Баварии» (1:2), «Краснодар» на своем поле был разгромлен «Челси» (0:4), а «Зенит» уступил в гостях дортмундской «Боруссии» (0:2).

«Все три наши лигочемпионские команды проиграли сильным соперникам. Вполне ожидаемо. По большому счету все советы/комментарии до матчей сводились к рецептам: как избежать разгрома.

Николич с «Локомотивом» играл первый и разгрома избежал. Играл в типично балканской «предпродажной» манере. «Парни, на нас сегодня смотрит весь мир, кто лучше всех будет бегать, того удачно продадим». Вот группа атаки и бегала как подорванная. Отобьются, побегут. Миранчук бегал больше всех — забил гол, молодец. Можно заворачивать — продавать.

«Краснодар» сыграл как обычно. Ничего нового, та же «иллюзия атакующего футбола». Пока силы были и «Челси» было не очень интересно — работало. Потом сломалось и получили три за 15 минут. Разгром. Мусаев даже не понял ничего. Как обычно попенял Галицкому на короткую скамейку и обещал стараться еще больше. Куда уж больше.

«Зенит» придумал сыграть в «Уфу». Проблема этого плана была в том, что он работает один тайм. Дортмунд удивился и, казалось, не мог поверить, что «Зенит» отказывается играть. А потом немного изменил подход, стал больше бить дальние и вешать в штрафную. Сработало. Избежал разгрома, но теперь все неделю будут ругаться, что «Зенит» проиграл некрасиво. «Вот Николич с Мусаевым красиво проигрывают, а у них денег мало в бюджете, вы должны еще красивее проиграть — у вас денег много». Такое пишут в комментариях строгие ценители.

А на деле — на троих получили 0 очков. Можно теперь как угодно этот 0 делить. Кто потратил на него меньше денег, кто красиво, а кто нет. 0 есть 0.

Три команды наших мы в Лиге чемпионов видим первый и последний раз. Зрелище поучительное. Мы чужие на этом празднике жизни.

Понятно, почему УЕФА придумало всю эту штуку с коэффициентами. Плохо играешь — в ЛЧ одна команда. Никто с нами и такими же слабыми футбольными странами в такой футбол играть там не хочет. Поэтому и придумали такую систему. Один клуб и один в квалификацию. Будете еще хуже играть — один клуб в квалификацию и хорош. Все логично и справедливо.

Наш турнир — Лига конференций. Вот там мы и до финала дойти сможем. Осталось дождаться», — написал Геркус в своем телеграм-канале.

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Комментарии 2
Футбол , Статьи , Евгений Семенов , Илья Геркус , УЕФА , Зенит , Локомотив
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