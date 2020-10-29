«Зенит» придумал сыграть в «Уфу». Проблема этого плана была в том, что он работает один тайм. Дортмунд удивился и, казалось, не мог поверить, что «Зенит» отказывается играть. А потом немного изменил подход, стал больше бить дальние и вешать в штрафную. Сработало. Избежал разгрома, но теперь все неделю будут ругаться, что «Зенит» проиграл некрасиво. «Вот Николич с Мусаевым красиво проигрывают, а у них денег мало в бюджете, вы должны еще красивее проиграть — у вас денег много». Такое пишут в комментариях строгие ценители.