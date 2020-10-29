Розыгрыш Кубка Франции приостановлен

Розыгрыш Кубка Франции по футболу приостановлен до 1 декабря из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF).

Все матчи, запланированные на этот период, будут перенесены на более поздние даты в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране.

Данное решение не коснется чемпионатов Франции среди мужчин и женщин, их матчи будут проводиться без зрителей. Также состоятся все запланированные международные встречи сборных Франции.

Из-за распространения коронавируса прошлый футбольный сезон во Франции не был доигран. Чемпионом Франции был признан парижский "Пари Сен-Жермен", занимавший на момент остановки турнира первую строчку в турнирной таблице. Он же стал обладателем Кубка Франции, финальный матч которого был проведен в июле.