Сабитов: «Зениту» надо беречь Семака 

«Моё мнение — Семака надо обязательно оставлять. Если взглянем на историю «Зенита» последних лет, то увидим, что приход туда каждого нового тренера воспринимался на ура, а через год или пару лет ему уже подыскивали замену. Амбиции «Зенита» наверняка подразумевают первичность успехов в Лиге чемпионов по сравнению с РПЛ, но, опять же, быструю смену тренеров там уже проходили. «Зениту» надо беречь Семака, ограждать его от негатива, помогать развиваться дальше. Не надо его теребить и раскачивать лодку — пускай он спокойно работает, обеспечьте ему максимально благоприятный режим. На мой взгляд, Семак — это идеальный вариант для «Зенита», я бы хотел видеть его на этой должности как можно дольше. У него есть предпосылки, чтобы стать для питерцев такой же легендой, как Сёмин — для «Локомотива», — цитирует Сабитова «Евро-Футбол.Ру».