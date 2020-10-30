«Моё мнение — Семака надо обязательно оставлять. Если взглянем на историю «Зенита» последних лет, то увидим, что приход туда каждого нового тренера воспринимался на ура, а через год или пару лет ему уже подыскивали замену. Амбиции «Зенита» наверняка подразумевают первичность успехов в Лиге чемпионов по сравнению с РПЛ, но, опять же, быструю смену тренеров там уже проходили. «Зениту» надо беречь Семака, ограждать его от негатива, помогать развиваться дальше. Не надо его теребить и раскачивать лодку — пускай он спокойно работает, обеспечьте ему максимально благоприятный режим. На мой взгляд, Семак — это идеальный вариант для «Зенита», я бы хотел видеть его на этой должности как можно дольше. У него есть предпосылки, чтобы стать для питерцев такой же легендой, как Сёмин — для «Локомотива», — цитирует Сабитова «Евро-Футбол.Ру».
23 октября
24 октября
24 октября
24 октября
24 октября
25 октября
25 октября
25 октября
26 октября
26 октября
30 октября
30 октября
31 октября
31 октября
31 октября
31 октября
1 ноября
1 ноября
2 ноября
6 ноября
Сабитов: «Зениту» надо беречь Семака
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов прокомментировал слухи о возможном отставке Сергей Семака из «Зенита».
В настоящее время питерцы имеют серию из трёх поражений подряд во всех турнирах и потеряли лидерство в турнирной таблице чемпионата.
Ранее Селюк выразил мнение, что Почеттино мало что сможет изменить в «Зените».
Видео дня. ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы
Читайте также