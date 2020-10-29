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«Набитая дура!» Уткин жестко раскритиковал Канделаки 

Sport24 1 час назад
«Набитая дура!» Уткин жестко раскритиковал Канделаки
Фото: ТАСС
Известный в прошлом футбольный комментатор, а ныне популярный блогер и журналист Василий Уткин в интервью на ютуб-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона жестко раскритиковал генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки.
— Из-за чего вы скандалили с ангельской девушкой Тиной Канделаки?
— Дмитрий, неужели вам правда интересно?
— Конечно.
— Все давно ясно в этой истории. Сейчас я занимаюсь просто ее троллингом.
— Из-за чего скандалили? Какая черная кошка между вами пробежала?
— Я не хочу об этом говорить — это уже не важно. Это типичное слово за слово. И, конечно, очень большая ревность. С ее стороны. Это абсолютно очевидно.
— К чему ревновать? Она же руководитель, должна быть заинтересована в том, чтобы вы работали.
— Она должна быть главным, непререкаемым авторитетом для всех, вот и все.
— А вы с ней пререкались?
— У меня всегда было очень простое правило. И на НТВ, и на НТВ-Плюс его в основном принимали. У меня есть мнение по ряду вопросов, и с моей стороны было бы некорректно его говорить в репортажах и передачах, потому что это не моя площадка. Но в своих соцсетях я вполне свободен.
— Тина же умная, правильно?
— В моем понимании ничто на это не указывает.
— Ха-ха-ха! Да?
— Может быть, я чего-то не понимаю. Я знаю, что Алексей Алексеевич Венедиктов считает ее очень умной. Но в моем понимании она набитая дура. Она простых вещей не понимает. Мы периодически пикируемся, и она все лезет и лезет. Я, как правило, сам не начинаю. Но, если лезет, надо давать отпор. А девочка еще больше заводится — она так устроена, ничего не поделаешь. Я бы с удовольствием забыл о ее существовании. Собственно, я о ней почти и не вспоминаю.
— У нее связи большие?
— Я полагаю, да. Она дружит с женой Чемезова. Она так и попала на «Матч ТВ» в качестве продюсера, поэтому там и остается. Хотя эта должность уже давно фикция: она там вообще ничего не делает.
— Возвращение для вас к сотрудничеству с Тиной Канделаки возможно?
— Вы знаете, Дмитрий, у меня столько в жизни было ситуаций, когда хотелось сказать «никогда», но потом выяснялось, что не стоило… Я не задаюсь таким вопросом, я живу сегодняшним днем. Я с трудом себе представляю, зачем мне сегодня работать на телевидении.
— Если бы вам предложили очень большие деньги, вы бы пошли?— Нет. Понимаете, возникали предложения другого свойства, то есть в неком новом качестве. Было некое шоу, я не вправе рассказывать, потому что этот проект, может, еще состоится когда-нибудь, где я просто используюсь в качестве шоумена. Мне предлагали несколько раз сняться в кино, в сериалах, но меня не устраивали роли, я принципиально не играю камео. Была пара интересных предложений, но одно кино не состоялось, в другом, видимо, выбрали кого-то другого. Это все же работа на телевидении. Тут водораздел такой смутный, рыхлый, но в целом то, что составляет мой основной заработок и поприще, я достаточно спокойно делаю. Мне очень нравится, что надо мной нет никакого начальства.
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Футбол , Тина Канделаки , Василий Уткин , Алексей Венедиктов , Дмитрий Гордон , НТВ
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