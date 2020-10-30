Черчесов поздравил Марадону с юбилеем 

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил с юбилеем легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, передает "Спорт-Экспресс".
Тренер вспоминает, что, даже несмотря на персональную и умелую опеку Кулькова в матче московского "Спартака" и итальянского "Наполи" в "Лужниках" Марадона находил возможность обострять и принимать нестандартные решения. Черчесов отмечает, что аргентинский футболист бил штрафные и ни разу не попал в створ ворот.
"Само присутствие Марадоны на поле уже настраивало на определенный лад и вратаря, и "Спартак" в целом. Желаю, чтобы у Марадоны и в жизни, и в карьере все складывалось. Человеческого счастья, Диего!", — сказал он.
30-го октября Марадоне исполняется 60 лет.
Ранее сообщалось, что ни один клуб РПЛ не победил в первых восьми матчах еврокубков этого сезона.