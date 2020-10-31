Московский «Спартак» уступил «Ростову»

Футболисты московского «Спартака» потерпели домашнее поражение от «Ростова» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча прошла в субботу, 31 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Тушине и закончилась поражением хозяев со счетом 0:1. Единственный гол в матче на счету полузащитника южан Павла Мамаева, который отличился на 26-й минуте встречи с передачи экс-игрока красно-белых Романа Еременко, который должен был пропускать этот матч из-за красной карточки, которая впоследствие была отменена КДК РФС.
По итогам матча подопечные Валерия Карпина поднялись на четвертое место в таблице, набрав 23 очка. «Спартак» даже после поражения лидирует с 27 очками, однако его могут обогнать московский ЦСКА (25) и петербургский «Зенит» (24), имеющие игру в запасе.