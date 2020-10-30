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Прогнозы и ставки на «Cпартак» — «Ростов»: поможет ли команде Карпина отсутствие Тедеско на скамейке в матче РПЛ? 

Партнерский материал 1 час назад
31 октября в матче 13-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и «Ростов». Валерий Карпин против своей бывшей команды — это всегда интересно. Вот только Доменико Тедеско пропустит матч из-за перебора карточек. Кто же победит? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Спартак» — «Ростов»: прогноз и ставки на матч РПЛ 31 октября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

31 октября в Москве пройдет матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов». Начало прямой трансляции на «Матч Премьер» в `16:30 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния московский клуб. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.72, что соответствует 56% вероятности. Успех «Ростова» аналитики оценили коэффициентом 5.50 (16%), а ничья в основное время идёт за 3.60 (28%).
Эксперты не ждут высокой результативности в матче РПЛ «Спартак» — «Ростов». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.10, а на тотал меньше 2.5 ставят за 1.75.. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Спартак» — «Ростов»: какие делать ставки на матч РПЛ 31 октября

После 12 туров в РПЛ «Спартак» занимает единоличное первое место. Команда Доменико Тедеско набрала 27 очков, к тому же, в последней игр красно-белые на выезде победили «Краснодар». Это большой психологический допинг для москвичей. Кроме того, на руку спартаковцам то обстоятельство, что они, в отличие от большинства конкурентов не играют в еврокубках. Единственная проблема — Доменико Тедеско за 12 туров получил 4 желтые карточки и не сможет присутствовать на скамейке в игре с «Ростовом».
Что до подопечных Валерия Карпина, то команда пережила период «распродажи» и теперь строится заново. «Ростов» после 12 туров занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Это на 7 меньше, чем у «Спартака». В 12-м туре ростовчане проиграли на своем поле «Химкам» 0:2, пропустив оба гола в добавленное время. Любопытно, что героем матча стал Резиуан Мирзов, который ушел в аренду в подмосковный клуб как раз из «Спартака».
Тем не менее, Валерий Карпин традиционно максимально настраивает свою команду на «Спартак». На руку ростовчанам и то, что КДК РФС отменил красную карточку одного из лидеров команды в середине поля — Романа Еременко.
Скорее всего, «Ростов» будет действовать вторым номером, отдав москвичам мяч и уповая на быстрые контратаки. Взломать такую оборону очень сложно, поэтому смело можно ставить на то, что голевой феерии в этой игре болельщики не увидят. Поставить на ТМ 2.5 гола в матче в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.75.
Вполне возможно, что игра пойдет до гола. Кто первым забьет — тот и победит. «Спартак» при всей своей мощи в передней линии (хотя Александр Соболев и Эсекьель Понсе игру могут и пропустить — они только-только оправились после повреждений) может обломать зубы об оборону «Ростова». Южане же после продажи Эльдора Шомуродова в «Дженоа» находятся в поиске новых возможностей и лидеров впереди. Поставить на то, что как минимум одна команда не сможет забить, можно с коэффициентом 1.72 в БК «Фонбет».
Любопытно смотрится и ставка на ничью в этой встрече. В последних 10 личных противостояниях команды играли вничью лишь дважды, но сейчас этот вариант смотрится любопытно. И, вполне возможно, устроит обе стороны. Поставить на то, что команды разойдутся миром, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 3.60. Поставите 1000 рублей — получите в случае успеха 3600!
Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» и делайте ставки на «Спартак» — «Ростов» и другие матчи РПЛ!
Футбол , Видео , Резиуан Мирзов , Роман Еременко , Александр Соболев , Доменико Тедеско , Валерий Карпин , Эльдор Шомуродов , Спартак , Фонбет
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