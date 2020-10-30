Марадона рассказал о своем отношении к Путину 

Чемпион мира 1986 года по футболу Диего Армандо Марадона рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину . Об этом сообщает Clarin.

Экс-игрок "Барселоны" и "Наполи" заявил, что доверяет главе государства, и выразил уверенность в том, что российская вакцина от коронавируса в скором времени поможет преодолеть последствия пандемии.

"Я доверяю Путину. Уверен, что в кратчайшие сроки будет вакцина, потому что эту ситуацию уже невозможно терпеть", — сказал 60-летний аргентинец.

Ранее сообщалось, что полузащитник французского "Анжера" Фарид Эль-Мелали был признан виновным за совершенные в марте и апреле нынешнего года сексуальные правонарушения.