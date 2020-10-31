Игра по-новому. Программа 13-го тура РПЛ откроется в субботу

Программа 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется в субботу четырьмя матчами. Между собой сыграют казанский "Рубин" и тульский "Арсенал" (14:00 мск), московский "Спартак" и "Ростов" (16:30 мск), грозненский "Ахмат" и "Краснодар" (16:30 мск), "Сочи" и московский "Локомотив" (19:00 мск).

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С 13-го тура РПЛ переходит на зимний мяч, у которого теперь будет ярко-желтая расцветка с оранжевыми и синими вставками. Игры в снежную погоду будут проходить с мячами красного цвета. В апреле следующего года лига вернется к традиционному футбольному снаряду белого цвета. Игра "Рубин" - "Арсенал" станет первой, в которой будет использоваться мяч с новой расцветкой.

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"Рубин" идет на девятой строчке в турнирной таблице, у клуба 18 очков после 12 игр. В предыдущем туре команда Леонида Слуцкого добилась неожиданной победы в Санкт-Петербурге над действующем чемпионом страны "Зенитом" (2:1). На своем поле в нынешнем сезоне казанцы выступают не очень удачно - всего одна победа в шести матчах при трех ничьих и двух поражениях. Единственный раз своих болельщиков команда порадовала в пятом туре, когда убедительно выиграла у "Уфы" (3:0).

Несостоявшаяся рокировка

На прошлой неделе "Спартак" получил предписание Роспотребнадзора о том, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве игра против "Ростова" должна пройти без зрителей. Клубы уже устно договорились об обмене кругами, но в итоге рокировка так и не состоялась. В итоге Роспотребнадзор разрешил допуск на игру 2 730 зрителей, включая посетителей вип-лож.

Главный тренер "Спартак" Доменико Тедеско был удивлен таким решением КДК РФС. "Я был действительно удивлен тому, что такое произошло, но если все хотят, чтобы Еременко вышел против "Спартака", то так тому и быть. Он хороший игрок, опытный, с неплохой техникой и видением поля. В будущем мы также будем обращать внимание на наши желтые и красные карточки, будем оспаривать их, как, например, в кубковом матче с ЦСКА, когда желтую карточку получил Эсекьель Понсе, вследствие чего он не смог сыграть в полуфинале против "Зенита", - заявил специалист на пресс-конференции перед матчем с "Ростовом".

Тедеско сам пропустит субботний матч из-за дисквалификации. "Не считаю, что это как-то отразится на скамейке. Во время игры будут работать Андреас Хинкель и Макс Урванчки. Подобная ситуация случается уже не в первый раз, в предыдущих случаях всегда была проведена хорошая работа", - сказал наставник красно-белых.

После 12 игр "Спартак" является единоличным лидером чемпионата с 27 очками. Красно-белые на два балла опережают идущий следом ЦСКА. "Спартак", в отличии от конкурентов, не обременен играми в еврокубках. Команде Тедеско пока удается извлекать максимум турнирной пользы из этой ситуации: после поражения от армейцев в дерби со счетом 1:3, "Спартак" не проигрывает в пяти матчах (четыре победы, одна ничья).

"Ростов" с 20 очками идет на шестой позиции в турнирной таблице. В последних четырех матчах команда одержала две победы и потерпела два поражения. Два предыдущих выезда для подопечных Карпина прошли сверхрезультативно, с 11 забитыми мячами: в Сочи "Ростов" уступил со счетом 2:4, а в Туле южане оказались сильнее местного "Арсенала" (3:2). Команды провели между собой 58 официальных игр: 34 победы у "Спартака", 13 раз сильнее был "Ростов", еще в 11 матчах был зафиксирован ничейный результат, разность мячей 100-64 в пользу спартаковцев.

Обескровленный "Краснодар"

"Краснодар" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 12 матчах. Команда Мурада Мусаева последние свои два матча проиграла. На своем поле краснодарцы в прошлом туре уступили московскому "Спартаку" (1:3), а в среду потерпели чувствительное поражение в Лиге чемпионов от английского "Челси" (0:4), хотя до 76-й минуте уступали именитому сопернику всего в один мяч.

В прошлом сезоне "Ахмат" и "Краснодар" обменялись домашними победами: 1:0 - в Грозном, 4:0 - в Краснодаре. Всего команды друг против друга играли 21 раз, семь побед у грозненцев, 12 - у краснодарцев, в двух матчах был зафиксирован ничейный исход.

Поражение поражению рознь

Завершит субботнюю программу 13-го тура РПЛ матч на "Фиште" между "Сочи" и "Локомотивом". Хозяева после 12 игр расположились на седьмой строчке в таблице с 17 очками. В прошлом туре сочинцы были обыграны в Москве в дебютном матче нового главного тренера "Динамо" Сандро Шварца со счетом 3:1. Всего из последних пяти матчей подопечные Владимира Федотова выиграли только в одном - в 10-м туре дома у "Ростова". При этом недавний лидер чемпионата еще не проигрывал в текущем сезоне на своем поле (две победы, три ничьи).

"Локомотив" в предыдущем туре проиграл дома худшей на тот момент команде РПЛ - "Ротору" (1:2). Во вторник железнодорожники на своем поле уступили в равной игре действующему победителю Лиги чемпионов мюнхенской "Баварии" (1:2). Несмотря на отрицательный результат, столичная команда и ее главный тренер Марко Николич заслужили добрые слова от болельщиков и специалистов за показанную игру, благодаря которой "Локомотив" мог не только рассчитывать на ничью, но и даже победить, учитывая созданные моменты у ворот соперника. Столичный клуб после 12 игр идет на четвертом месте в турнирной таблице с 21 очком - от призовой тройки железнодорожников отделяет всего одна победа.